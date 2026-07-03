Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut.
Venezuelan katastrofissa on kuollut ainakin 2 595 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez paikallista aikaa torstaina.
Rodriguezin mukaan uhreille ei ole suunnitteilla joukkohautoja.
Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Sen odotetaan nousevan edelleen, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa.
Presidentti Rodriguez ei hiljattaisessa tiedotustilaisuudessa yksilöinyt kadonneiden tarkkaa lukumäärää.
Epävirallisella mutta laajasti käytetyllä verkkolistalla kadonneiden määrä oli hiljattain laskenut noin 38 500:aan. Heti maanjäristysten jälkeen luku oli enimmillään lähes 60 000.
Kadonneita kymmeniä tuhansia
Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä yli viikko sitten. Rodriguezin mukaan ihmisiä on yhä mahdollista löytää elossa.
Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez (keskellä) vieraili La Guairassa 1. heinäkuuta.AFP / Lehtikuva
Rodriguez kielsi keskiviikkona, että hallitus olisi reagoinut tuhoon liian hitaasti.
– Kyseessä oli luonnonkatastrofi mittakaavassa, jota emme koskaan kuvitelleet, vaikka tiesimmekin, että maassamme voisi tapahtua seisminen tapahtuma, Rodriguez sanoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.
– Emme odottaneet yhtä, kahta tai kolmea päivää. Toimimme heti, Rodriguez lisäsi.
Kuolonuhrien lisäksi maanjäristyksessä on loukkaantunut 11 000 ihmistä.