Lentotunti sai järkyttävän päätöksen Argentiinassa.

Lennonopettaja hyppäsi pois lentokoneesta kesken lennon jättäen mukana olleen oppilaansa laskeutumaan yksin. Aiheesta uutisoivat muun muassa The Sun ja CNN.

Tapaus sattui Argentiinassa viime viikolla heinäkuun 4. päivänä. Erittäin kokeneeksi kuvailtu opettaja ja 22-vuotias oppilas olivat nousseet ilmaan kaksipaikkaisella Cessna C-150 -koneella Toledossa.

Kesken lennon opettaja oli CNN:n yhteistyökumppanin TN:n mukaan sanonut oppilaalleen: "Sinä tiedät, mitä sinun pitää tehdä, jatka vain".

Tämän jälkeen opettaja oli riisunut kuulokkeensa, järjestänyt tavaransa, avannut turvavyönsä ja hypännyt ulos koneesta.

42-vuotias lennonopettaja löydettiin myöhemmin maasta kuolleena.

Oppilas selvisi vahingoittumattomana

Opettajan suunnitelmista ei ollut ollut olemassa minkäänlaisia merkkejä, kertoi TN:lle Flying Parrot Córdoba -lentokoulun johtaja Eduardo Álvarez.

Järkyttynyt oppilas onnistui laskeutumaan koneella turvallisesti ja vahingoittumattomana, mutta shokkitilassa.

Álvarez ylisti opiskelijan päättäväistä ja ammattimaista toimintaa. Hänellä oli Álvarezin mukaan ollut lentolupa, mutta hyvin vähän lentotunteja alla.

Álvarez kuvaili oven avaamista kesken lennon äärimmäisen vaikeaksi. Hän vertasi sitä siihen, että yrittäisi avata 200 kilometrin tuntivauhdilla ajavan auton oven.

Syyttäjät tutkivat tapauksen yksityiskohtia.