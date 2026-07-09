Graham Platner on kiistänyt raiskausyytöksen.
Yhdysvalloissa Mainen osavaltion demokraattien senaattoriehdokas Graham Platner vetäytyy vaalikisasta raiskaussyytösten jälkeen.
Platner kertoi paikallista aikaa keskiviikkona, ettei enää pyri maan senaattiin.
Platnerin ehdokkuuden ympärillä ovat puhuttaneet hänen yksityiselämänsä skandaalit. Maanantaina Politico uutisoi uudesta häneen kohdistuneesta raiskaussyytöksestä.
Platner on kiistänyt syytöksen. Keskiviikkona hän sanoi, ettei myönnä syyllisyyttään, eikä vetäydy kisasta syytösten takia.
Politiikan ensikertalainen Platner voitti kesäkuussa demokraattipuolueen esivaalit Mainessa.