Venezuelan hätään vastataan muista maista.

Maanjäristyksistä kärsineelle Venezuelalle virtaa avuntarjouksia ja tukea.

Venezuelan presidentin Delcy Rodriguezin mukaan pelastustyöntekijöitä alkaa saapua paikalle muista maista seuraavien tuntien kuluessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti aiemmin kantaa Venezuelan tragediaan Truth Social -viestipalvelussaan. Trump kuvaili järistyksiä mittakaavaltaan massiivisiksi ja kuolonuhrien määrää järkyttäväksi mainitsematta kuitenkaan mitään virallisia lukuja.

– Yhdysvallat seisoo valmiina, halukkaana ja kykenevänä auttamaan! Olen ohjeistanut kaikkia liittovaltion virastoja valmistautumaan toimimaan nopeasti. Olemme uusien ja hienojen ystäviemme tukena. Alustavat tiedot eivät ole hyviä, Trump kirjoittaa päivityksessään.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele, jonka suhdetta Venezuelan johtajiin on kuvailtu aiemmin kireäksi, kirjoittaa