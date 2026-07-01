Venezuelassa koettiin ihme, jollaista harva enää odotti tapahtuvaksi.
Taaperoikäinen poika on pelastettu Venezuelan kaksoismaanjäristyksen raunioista kuusi päivää tragedian jälkeen.
Pojan löysi jordanialainen pelastusryhmä Los Coralesissa pahoin kärsineessä La Guairan osavaltiossa.
Pelastajien mukaan lapsi toimitettiin ensiavun jälkeen sairaalahoitoon pääkaupunkiin Caracasiin. Hänen elintoimintojaan kuvaillaan hyviksi.
1:45Satelliittikuvat osoittavat tuhon laajuuden Venezuelassa.
Odotukset tämän kaltaisille ihmepelastumisille eivät ole enää hetkeen olleet korkealla, sillä raunioissa selviytymisen kannalta merkittävänä pidetty 72 tunnin aikaikkuna kului umpeen jo maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Poika oli tiettävästi ainoa, joka löydettiin elossa pelastustoimien kuudentena päivänä.
Lue myös: Koskettava video: 18 päivän ikäinen vauva selvisi äitinsä sylissä Venezuelan raunioissa
Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez on kuvaillut pojan elossa löytymistä toivon hetkeksi.
Tähän mennessä kaksoismaanjäristyksessä kuolleita on vahvistettu olevan yli 1 900. Loukkaantuneita on yli 10 000, kodittomiksi jääneitä 16 000 ja kadonneita yli 50 000.