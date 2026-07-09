Nato tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla.
Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa.
Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran.
Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle.
Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa.