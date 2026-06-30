Venezuelan maanjäristyksessä loukkuun jäänyt äiti piteli kiinni vauvastaan pelastajien saapumiseen asti.
Venezuelan kaksoismaanjäristyksen raunioista onnistuttiin pelastamaan yli 30 tuntia tragedian jälkeen 18 päivän ikäinen vauva, Juan David.
BBC on haastatellut caracasilaisessa sairaalassa lapsen äitiä Dayana Patinoa, joka nostettiin turvaan samasta paikasta vain minuutteja myöhemmin.
– Niin kauan kuin hän oli hengissä, minäkin aioin pysyä elossa. Aina silloin tällöin kosketin hänen nenäänsä todisteeksi siitä, että hän hengitti edelleen, Patino kertoi BBC:lle yli vuorokauden kestäneestä koettelemuksesta.
Video koskettavasta pelastumisen hetkestä on nähtävissä jutun alussa. Videossa ei ole ääniä.
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Romahdus kahdeksannesta kerroksesta
Kun maanjäristys iski, Patino oli kertomansa mukaan pesemässä pyykkejä kahdeksannen kerroksen asunnossaan La Guairassa.