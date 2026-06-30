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Vauva selvisi yli 30 tuntia maanjäristyksen raunioissa | MTV Uutiset



Koskettava video: 18 päivän ikäinen vauva selvisi äitinsä sylissä Venezuelan raunioissa 0:53 Julkaistu 2 minuuttia sitten Video Reuters Piia Turunen Venezuelan maanjäristyksessä loukkuun jäänyt äiti piteli kiinni vauvastaan pelastajien saapumiseen asti. Venezuelan kaksoismaanjäristyksen raunioista onnistuttiin pelastamaan yli 30 tuntia tragedian jälkeen 18 päivän ikäinen vauva, Juan David. BBC on haastatellut caracasilaisessa sairaalassa lapsen äitiä Dayana Patinoa, joka nostettiin turvaan samasta paikasta vain minuutteja myöhemmin. – Niin kauan kuin hän oli hengissä, minäkin aioin pysyä elossa. Aina silloin tällöin kosketin hänen nenäänsä todisteeksi siitä, että hän hengitti edelleen, Patino kertoi BBC:lle yli vuorokauden kestäneestä koettelemuksesta. Video koskettavasta pelastumisen hetkestä on nähtävissä jutun alussa. Videossa ei ole ääniä. Lue myös: Dramaattinen video näyttää hetken: Maanjäristys iski Venezuelan tärkeimmälle lentokentälle Romahdus kahdeksannesta kerroksesta Kun maanjäristys iski, Patino oli kertomansa mukaan pesemässä pyykkejä kahdeksannen kerroksen asunnossaan La Guairassa.

Juuri La Guairan alue on osoittautunut yhdeksi järistyksissä pahimmin kärsineistä.

Patino kertoo BBC:lle kiirehtineensä ottamaan poikansa syliinsä. Seuraavassa hetkessä hän tunsi jo ensin "lentävänsä" ja sitten uppoavansa kuoppaan, josta ei enää päässyt ylös.

Patinon vasen jalka jäi puristuksiin betonin alle ja ohimo painautui kiveä vasten. Liikkuminen oli mahdotonta.

Koko tämän ajan Patino onnistui pitämään kiinni vauvastaan – miten, sitä hän ei osannut selittää. Hän tunsi itsekin epäuskoa huomatessaan lapsensa sylissään pimeydessä.

Sekä äiti että vauva loukkaantuivat, mutta lapsi lievemmin.

Patinon aviomies Gerson ei ollut kotona tapahtuma-aikaan ja luuli vaimonsa ja poikansa kuolleen.

– Kun näin poikani, minusta tuntui kuin olisin syntynyt uudelleen. En voinut uskoa sitä, Gerson kuvailee BBC:lle.

Perheen lemmikkikoira jäi kateisiin. Lisäksi heidän kotinsa ja koko omaisuutensa tuhoutui.

Toiveet ihmepelastumisista tyrehtyneet

Pieni Juan David edusti Venezuelassa tragediaa seuraavina päivinä toivoa.

Nyt, viisi päivää tragedian jälkeen, sekä toivo että raportit ihmepelastumisista ovat tyrehtyneet. Raunioissa selviytymisen kannalta merkittävänä pidetty 72 tunnin aikaikkuna on kulunut umpeen.

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Sen sijaan ihmiset ovat alkaneet turhautua avustustoimien hitauteen.

Reuters kertoo, että paikallisten mukaan, esimerkiksi vuoristoisella El Junquiton alueella noin 33 kilometriä pääkaupungista Caracasista länteen ei juurikaan ole nähty auttavia viranomaisia.

El Junquiton kaupallinen keskus pitkälti tuhoutui maanjäristysten seurauksena. Reutersin vieraillessa paikalla romahtaneita rakennuksia näkyi siellä täällä.

Yhteisöä ovat kannatelleet paikallisten maanviljelijöiden ja muiden asukkaiden lahjoitukset hädässä oleville.

Monet ovat joutuneet pystyttämään telttoja sortuneiden tai sortumisvaarassa olevien rakennusten viereen, koska heillä ei ollut muutakaan paikkaa, johon mennä.

– Emme tiedä, minne päädymme tai kuinka kauan olemme täällä, telttaan muuttanut Tony Abreu sanoi Reutersille.

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