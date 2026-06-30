Lopullisen uhriluvun selville saamiseen voi mennä viikkoja.
Venezuelassa on pelastettu lähes 6 500 ihmistä sen jälkeen, kun kaksi tuhoisaa maanjäristystä iski maahan viime viikolla. Asiasta kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez.
Todellinen luku on Rodriguezin mukaan todennäköisesti lähempänä 20 000:ta, jos lasketaan mukaan tuhannet pahiten kärsineellä alueella raunioihin hautautuneet ihmiset, jotka ovat pystyneet pelastautumaan omin voimin tai perheen ja ystävien avulla.
Rodriguezin mukaan maanjäristyksissä vahvistetusti kuolleiden määrä on noussut yli 1 900 ihmiseen. Loukkaantuneita on tiedossa yli 10 000.
New York Timesin mukaan lopullisen uhriluvun määrän selville saamiseen voi mennä useita viikkoja.
Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan mukaan Venezuelassa tuhoutui kokonaan tai osin 59 000 rakennusta.
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Öljyrahoista ei välitöntä apua
Maan öljyntuotanto säästyi vaurioilta, mutta öljytuloista ei odoteta välitöntä apua jälleenrakennukseen.
Tammikuun alussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto sieppasi presidentti Nicolás Maduron, jätti muun hallinnon paikalleen ja otti haltuunsa öljykaupan.