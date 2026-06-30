Venezuelassa pelastettu yli 6 000 – kuolleita vahvistettu lähes 2 000

Todellinen luku on Rodriguezin mukaan todennäköisesti lähempänä 20 000:ta, jos lasketaan mukaan tuhannet pahiten kärsineellä alueella raunioihin hautautuneet ihmiset, jotka ovat pystyneet pelastautumaan omin voimin tai perheen ja ystävien avulla.

– Yhdysvalloilla on nyt vähän paremmat välit Venezuelan hallituksen kanssa, mikä tarkoittaa että Donald Trump ja hänen hallintonsa haluaa näyttää, että heistä on tähän apua, Teivainen sanoo.