Venezuelassa 5 600 uutta sotilasta vannoi valansa lauantaina.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on vaatinut asevoimilta tehostettuja rekrytointitoimia sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi lisätä sotilaallista painostustaan.



Maduron mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on syrjäyttää hänet ja ottaa haltuun maan öljyvarannot.



– Emme missään olosuhteissa salli imperialistisen voiman hyökkäystä, eversti Gabriel Alejandro Rendon Vilchez sanoi lauantain valaseremoniassa.



Virallisten lukujen mukaan Venezuelalla on noin 200 000 sotilasta ja lisäksi noin 200 000 poliisia.



Yhdysvallat on siirtänyt Karibianmerelle mittavan määrän sotilaskalustoa ja joukkoja sekä iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita se sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Iskuissa on saanut surmansa yli 80 ihmistä.