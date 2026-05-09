KooKoon vitosfinaalin ykköstähti Miska Siikonen puhkui tyytyväisyyttä voitokkaan 2–1-ryöstön jälkeen. Siikonen ei ainakaan myöntänyt perjantaisen maratonmatsin vaikuttaneen tänään kropassa, päinvastoin.
– Ei tässä ole mitään. Voisi ajaa vielä vaikka kolme kuukautta, KooKoon voittomaalin toisessa erässä taiteillut Siikonen täräytti heti pelin jälkeen.
KooKoojohtaa nyt ottelusarjaa 3–2. Sillä on maanantaina hekumallinen mahdollisuus ottaa seurahistorian ensimmäinen Suomen mestaruus kotiyleisön edessä.
Kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään hyvin. Erikoistilanteissa, tarkemmin ylivoimassa KooKoolla on parannettavaa. Se on tehnyt finaaleissa vasta yhden yv-maalin.
– Ylivoiman pitää saada tulosta. Alivoima kannattelee, nyt ylivoimalla pitää alkaa verkko soimaan, Siikonen linjasi.
Katso koko Miska Siikosen voittohaastattelu pääkuvan videolta.