Yksi henkilö on otettu kiinni Kaakkois-Suomen Vainikkalassa epäiltynä Suomen rajan luvattomasta ylittämisestä.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa tutkivansa epäiltyä valtiorajarikosta Lappeenrannan Vainikkalassa.
Rajavartiolaitos havaitsi yhden henkilön ylittäneen luvattomasti rajan Venäjältä Suomeen tänään alkuillasta.
Henkilö ylitti rajan maastoteitse. Hänet otettiin kiinni lähellä rajaa.
Henkilö on nyt rajavartioston hallussa.
Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut tapauksen johdosta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.