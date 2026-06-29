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HS:n mukaan ainakin noin puolet matkustajaluetteloissa esiintyneistä henkilöistä on palvellut tai palvelee Venäjän armeijassa, turvallisuuspalvelu FSB:ssä tai kansalliskaartissa.

Putin ei pysty enää peittämään Venäjän ongelmia: "Moskova palaa ja tyytymättömyys vain kasvaa"

HS:n mukaan aluksen, kelluvan LNG-terminaalin, nimi on FSRU Marshal Vasilevski ja se kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Alusta käyttää Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Putin ei pysty enää peittämään Venäjän ongelmia: "Moskova palaa ja tyytymättömyys vain kasvaa"

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Lisäksi yksi henkilö on rekisteröity Moskovan lähellä sijaitsevan FSB:n erikoisyksikkö 35690:n osoitteeseen. Yksikkö on yhdistetty FSB:n erikoisoperaatioihin, kuten salamurhaan Saksassa.

– Raskas konekivääri LNG-laivalla ei ole yksityiskohta vaan viesti Natolle: tarkastaminen tehdään tietoisesti riskiksi, Limnell kirjoittaa.

Hän pohtii, mitä muuta aluksella voisi olla konekiväärin lisäksi.

– Taustalla on käyttäjät, ampumatarvikkeet, suojaus ja komentoketju. Lisäksi on varauduttava pienaseisiin, droonitoimintaan, häirintälaitteisiin ja salattuihin yhteyksiin. Näkyvä ase on vain osa pakettia, Limnell painottaa.

"Kukaan ei lähesty"

HS:n asiantuntijalähteet kertovat, etteivät he olleet aiemmin havainneet vastaavaa aseistusta venäläisillä siviilialuksilla. He uskovat, että aseistus toimii ennen kaikkea pelotteena länsimaille.