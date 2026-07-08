Trumpilta jättiyllätys – Putinin painajainen toteutuu

Nyt Trump järjesti presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa jättiyllätyksen ilmoittamalla Patriot-ohjusten valmistusluvasta.

Samalla kun Ukraina on itse lisännyt iskujaan syvälle Venäjän sotateollisuuteen ja öljytalouteen, on Venäjä kohdistanut yhä suurempia määriä drooneja ja ohjuksia esimerkiksi pääkaupunki Kiovaan.

Jos Ukraina todella saa luvan valmistaa Patriot-ohjuksia ja pystyy niitä myös rakentamaan merkittäviä määriä, voi kyse olla, jos nyt ei käänteentekevästä, niin ainakin merkittävästä hetkestä ilmasodassa.