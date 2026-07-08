Trumpin Patriot-lupaus on harvinaista amerikkalaista Ukraina-puhetta. Sitä ei tarvitse Euroopassa yrittää selitellä parhain päin, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Ukraina saa Yhdysvalloilta luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.
”Pretty cool”, melko siistiä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi.
Trump harvoin vähättelee omia tekemisiään. Tällä kertaa hän olisi voinut käyttää pröystäilevämpiäkin sanoja.
Trump on jatkuvasti leikannut Ukrainan sotilasapua terävillä ja pitkillä saksilla. Viiltohaavat Ukrainan puolustuksessa ovat olleet tuntuvia.
Nyt Trump järjesti presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa jättiyllätyksen ilmoittamalla Patriot-ohjusten valmistusluvasta.
– Näin ette voi valittaa, ettemme anna heille tarpeeksi, Trump sanoi.
Lausunto on sikäli vähän hassu, että Yhdysvaltojen suora materiaalituki Ukrainalle on valunut olemattomiin. Jäljelle on jäänyt lähinnä - sinällään kriittisen tärkeä - tiedusteluapu, joka on brittilehti Financial Timesin mukaan yhä voimissaan.
Ukraina on pitkään toivonut apua ilmapuolustukselleen. Pyyntönsä se on suunnannut pääosin Yhdysvaltoihin, sillä Euroopan Nato-maissakin käytössä olevat Patriot-järjestelmät ovat amerikkalaisen puolustusteollisuuden kruununjalokiviä.
Patriot-ilmatorjuntajärjestelmällä kun voidaan ampua ohjuksia, jotka pysäyttävät Venäjän ballistisia ja hypersoonisia ohjuksia. Sellaiset järjestelmät eivät kasva puissa.