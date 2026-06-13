Näin lohesta saa todella näppärästi ruodot irti!
Kirsi Korkeakangas jakoi vuonna 2024 Facebookin niksiryhmään kullanarvoisen vinkin kaikille kalansyöjille. Monesta keittiöstä löytyvän välineen avulla lohesta saa poistettua näppärästi ruodot! Ruotopihtejä tai muita tarkoitukseen passeleita välineitä ei tarvita.
Kirsi kertoo MTV Uutisille oppineensa kikan isoveljeltään. Facebookin niksiryhmässä Kirsin jakamaa vinkkiä ylistettiin vuolaasti.
– Aivan loistava niksi, eräs kehui.
– No nyt on niksien niksi. Erittäin hyvä, toinen jatkoi.
– Vau, upea vinkki, kolmas jatkoi.
Katso jutun yllä olevalta videolta näppärä ruodonpoistokikka!
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.