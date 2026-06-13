Mercedeksen George Russell ajoi paalupaikalle Katalonian GP:n aika-ajoissa, joissa nähtiin myös draamaa, kun Ferrarin Charles Leclerc ajoi seinään aika-ajojen kolmannessa osiossa.
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Aika-ajojen toinen oli Ferrarin Lewis Hamilton ja kolmas Russellin tiimikaveri Kimi Antonelli, joka johtaa tällä hetkellä MM-sarjaa ylivoimaisesti. Kärkikaksikolla oli eroa 0,064 sekuntia. Hamiltonin tallitoverilla Charles Leclercillä oli sen sijaan heikompi päivä.
Kolmatta osiota oli ajettu puolisentoista minuuttia, kun monacolainen menetti ajokkinsa hallinnan ja ajautui seinään. Aika-ajot keskeytyivät joksikinaikaa, kunnes Leclercin auto oli raivattu pois radalta. Cadillacin Valtteri Bottas lähtee sunnuntaina kisaan ruudusta 20.