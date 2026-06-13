Myanmarilaiset opiskelijat kertovat BBC:lle maksaneensa 10 000 euroa opintopaketista Suomeen.

Myanmarilaiset opiskelijat kertovat BBC:lle, että heidät huijattiin Suomeen lupaamalla helposti heltiävää oleskelulupaa maailman onnellisimmassa maassa.

Koulutuspalveluja tarjoavan toimiston epäillään tuoneen Suomeen opiskelemaan noin 350 myanmarilaista.

Rajavartiolaitos julkaisi toukokuussa ilmoituksen, jossa se pyysi "koulutusagentin uhreiksi joutuneita" ilmoittautumaan. Rajavartiolaitos kertoo tapahtumien sijoittuvan vuosien 2022 ja 2025 välille. Esitutkinnan rikosnimikkeenä on muun muassa törkeä kiskonta.

BBC:n mukaan on epäselvää, kuinka moni opiskelija lopulta päätyi Suomeen toimiston kautta.

Myös MTV Uutiset kertoi tutkinnasta toukokuun lopulla.

BBC:n mukaan myanmarilaisia Suomeen houkutellut välitystoimisto on Brighter Future Way (BFW), jolla on toimistot Myanmarissa, Thaimaassa ja Suomessa.

Brighter Future Wayn tiedot löytyvät asiakastieto.fi-sivuilta. Yrityksen osoite on kirjattu Espooseen.

Kulut 10 000 euroa

Myanmar ajautui sisällissotaan sen jälkeen, kun sotilasjuntta syrjäytti maan demokraattisesti valitun johtajan Aung San Suu Kyin vuonna 2021.

19-vuotias Ma Naw Phaw (nimi muutettu) pakeni sotaa Thaimaahan. Hän opiskeli pakolaisille tarkoitetussa lukiossa ja kertoo tarttuneensa välittömästi tilaisuuteen tulla opiskelemaan Suomeen.

– Sillä ei ollut väliä, mitä opiskelisin (Suomessa). Tarvitsin tutkinnon löytääkseni hyvän työn ja ansaitakseni kunnollisen palkan perheeni elättämiseen, Ma Naw Phaw sanoo.

Hän maksoi välitystoimistolle noin 10 000 euroa. Summan keräämiseen oli mennyt häneltä ja perheeltä vuosi. Rahan oli tarkoitus kattaa muun muassa suomen kielen tunnit Thaimassa, hakemus sairaanhoito-oppilaitokseen sekä oleskeluluvan Suomessa.

Toimiston edustaja kertoi Ma Naw Phaw:lle, että oleskeluluvan saa helposti, mutta Suomi ei lopulta myöntänytkään sitä. Nainen pyysi siinä vaiheessa rahojen palautusta, mutta ei enää saanut toimistoon yhteyttä.

Myöhemmin hän kertoo kuulleensa, että toimiston perustaja Min Min Soe Shwe oli pidätetty Suomessa.

BBC on myös haastatellut toista nuorta, jolle näyttää käyneen paremmin. 26-vuotias Ko Myo (nimi muutettu) päätyi Suomeen opiskelemaan. Mies kertoo suorittaneensa ammatillisen kurssin ja työskentelevänsä vanhainkodissa.

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Välitystoimistot innostuivat Suomesta

Suomi, maailman onnellisin maa, houkuttelee Myanmarin sotaa ja köyhyyttä pakenevia nuoria.

Monet välitystoimistot mainostavat Suomea muun muassa viisumin helpolla saatavuudella, ilmaisella ja korkealuokkaisella koulutuksella sekä mahdollisuudella työskennellä opintojen ohessa.

BBC kertoo Suomen olevan välitystoimistoille houkutteleva kohde erityisesti sen jälkeen, kun muun muassa Yhdysvallat ja Iso-Britannia tiukensivat Myanmarin kansalaisten viisumin saantia. Maat tiukensivat ehtoja Myanmarin vallankaappauksen jälkeen, koska pelkäsivät, että opiskelijaviisumeja käytetään keinoina saada pakolaisen asema.