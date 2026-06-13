Brittituomari Michael Oliver on loukkaantunut, eikä pysty tuomitsemaan avausotteluaan jalkapallon miesten MM-kisoissa, kertoo Aftonbladet.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Oliverin oli tarkoitus toimia oikeudenjakajana ensi yön Norsunluurannikko-Ecuador -ottelussa. Hänen paikkansa ottaa ranskalainen Francois Letexier. Kyseessä ei ole mikään vakava vamma ja Oliver pystyy olemaan turnauksessa mukana.
41-vuotias Oliver oli myös erotuomarina vuoden 2022 MM-turnauksessa. Hän on toiminut erotuomarina Englannin Valioliigassa jo vuodesta 2010 lähtien. Hän saavutti kansainvälisen tason kahta vuotta myöhemmin.