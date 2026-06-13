Joissakin maissa on käytössä niin sanottu kuukautisvapaa. Suomessa sellaista ei ole.

Busy Hormones -podcastia pitävien Vilma Viialan ja Pauliina Sinnemaan mielestä naisten hormonien vaikutus pitäisi ottaa työelämässä paremmin huomioon – kuten se, että kuukautiset ja vaihdevuodet vaikuttavat naisten jaksamiseen.

Pauliina Sinnemaa kertoo omien kokemustensa herättäneen siihen, että aiheesta ei ole tarpeeksi tietoa.

– Jätin hormoniehkäisyn pois ja tulin raskaaksi. Raskauden jälkeen tuli hormonimyrsky. Kävin isot muutokset läpi ja mietin, että miten en ole tiennyt näistä asioista mitään, Sinnemaa kertoo.

Sinnemaa keskusteli kokemuksistaan Viialan kanssa, ja pian syntyi idea podcastista, jossa naisten hormoneista puhutaan avoimesti.

Kuukautisista työsuhde-etuja?

Vilma Viialalla ja Pauliina Sinnemaalla on asiasta paljon kokemusta myös yritysmaailmasta, sillä Viiala on Rovio Entertainmentin HR-johtaja ja Sinnemaaa Steady Energyn liiketoimintakehitysjohtaja.

Sinnemaa kertoo, että heidän yrityksessään hormonaaliset vaihtelut eivät ole tabu, ja joustoa löytyy myös. Muun muassa etätyöhön voi jäädä kuukautiskipujen vuoksi.

– Meillä ymmärretään, että voi olla vaikeaa, jos on epätasapainoinen hormonitoiminta ja kivuliaat kuukautiset. Silloin täytyy olla kotona, vaikka töitä tekisikin, Sinnemaa sanoo.

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