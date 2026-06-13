Monilahjakas urheilija rikkoi nousuennätyksen Norjassa. Asiasta kertoo Red Bull. Katso kooste suorituksesta yltä.
Varjoliitäjä ja vuoristourheilija Aaron Durogati rikkoi hurjan maailmanennätyksen kiipeämällä jatkuvasti vuorelle.
Durogati kiipesi kahden maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin verran korkeutta vuorokaudessa. Kohde oli kuitenkin Norjassa sijaitseva Slogen-vuori.
Lopullinen nousun määrä oli 19 424 metriä. Apunaan hän käytti varjoliidintä, jolla hän liisi alas vuorelta 18 kertaa.
– Noin 5000 metrin nousun jälkeen väsyin, varsinkin ku mietin, että minulla olisi vielä 20 tuntia jäljellä.
Durogati rikkoi aiemman ennätyksen lähes 1900 metrin turvin.
Haastavat tuuliolosuhteet hankaloittivat ennätystehtailua, jonka lopulta mahdollistivat kuitenkin muun muassa ultrakevyet varusteet ja Norjan yötön yö.
– Tuntuu uskomattomalta. Tämä puuttui uraltani, ja tänä vuonna löysin motivaation projektin toteuttamiseen.
Ennätyksestä kertova Red Bull kuvailee ennätystä Hike-and-Fly -maailmanennätykseksi, mutta kyseessä saattaa olla myös suurin jalan ulkona tehty nousu vuorokaudessa.
Aiempi yhden ihmisen tekemä nousuennätys kuului brittimiehelle, joka nousi jalan noin 11 338 metriä vuorokaudessa vuonna 2020, kertoo Guinnes World Records. Yksin Suksilla suurin vuorokaudessa tehty nousu taas on 24 242 metriä, kertoo Suunto.