Ihmisen aivot saattavat olla nukutuksen aikana luultua valppaammat.
Tutkijat tutkivat potilaiden hippokampuksen aivosoluja nukutuksen aikana ja huomasivat potilaiden kykenevän prosessoimaan kieltä reaaliajassa. Lisäksi potilaat kykenivät nukutuksen aikana jopa oppimaan tunnistamaan ääniä.
Tutkimuksesta uutisoiva Science Alert -sivusto pohtii artikkelissaan, että havainto herättää mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, mitä tajuttomuus tarkoittaa ja mitä aivot saattavat puuhailla lääkkeillä aiheutetussa nukutustilanteessa.
Yhdysvaltalaisen Baylorin lääketieteen yliopiston tutkimuksessa tarkkailtiin seitsemää potilasta, jotka menivät leikkaukseen epilepsian takia. Potilaiden hippokampuksen toimintaa seurattiin erittäin tarkoilla mittalaitteilla.
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Syvällä aivoissa sijaitseva hippokampus käsittelee tärkeitä oppimiseen ja muistamiseen liittyviä tehtäviä aivoissa.
Ensimmäisessä kokeessa potilaille soitettiin mukutuksen aikana toistuvia ääniä, joiden väliin soitettiin poikkeavia ääniä. Tutkijat havaitsivat neuronien aktiivisuudesta, että ne kykenivät erottamaan poikkeavat äänet ja lisäksi ne alkoivat toistojen myötä tunnistamaan äänet paremmin.
Toisessa kokeessa koehenkilöille soitettiin nukutuksen aikana opetusvideoita ja tarinapodcasteja. Hippokampus antoi systemaattisesti merkkejä siitä, että kuullun kielen prosessointi oli käynnissä reaaliajassa. Aivot kykenivät lajittelemaan eri sanaluokkia ja ne yrittivät jopa ennakoida lauseen seuraavaa sanaa.