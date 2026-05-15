Tasavallan presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista perjantain aamun droonihälytyksestä.
– Haluan kiittää viranomaisia heidän nopeasta reagoinnistaan aamuiseen dronehälytykseen. Viranomaisemme olivat hyvin valmistautuneita. Valmiutta vahvistettiin nopeasti.
Stubb lisää, että Suomeen ei ole suoraa sotilaallista uhkaa.
Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Varhain aamulla annetun vaaratiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.