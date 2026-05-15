Puolustusvoimien mukaan ennakkotietojen perusteella valmiutta ja valvontaa tehostettiin.
Puolustusvoimilla ei ole havaintoja drooneista, kertoo viestintäasiantuntija Henrik Gahmberg.
– Puolustusvoimat lähti tehostamaan valmiuttaan ja valvontaa ennakkotietojen perusteella, Gahmberg sanoo MTV Uutisille.
Gahmberg ei tarkenna, millaisista ennakkotiedoista on kyse.
Vaaratiedote annettiin Gahmbergin mukaan "varotoimenpiteenä".
– Jos jotain tulee alas, saattaa se olla vaarallinen. Siksi haluttiin varoittaa, Gahmberg sanoo.
Tällä tietoa mitään ei ole siis pudonnut maastoon?
– Ei se tietenkään täysin poissuljettua ole, että se on tullut havaitsematta Suomeen ja tippunut jonnekin. Mutta todennäköisimmin se on tippunut aikaisemmin, Gahmberg sanoo.
Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemän jälkeen.
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoi aikaisemmin perjantaiaamuna STT:lle, että tämänhetkisten tietojen mukaan Suomeen harhautui ainakin yksi drooni. Myöhemmin sisäministeriö täsmensi muotoilua. Ministeriön mukaan pelastusylijohtaja Kohvakka tarkoitti STT:n haastattelussa Suomea kohti suuntautuneita, mahdollisesti harhautuneita drooneja.
Kohvakan mukaan ministeriöllä ja puolustusvoimilla oli sama tilannekuva tapahtuneesta.
Täydennetty juttua sisäministeriön täsmennyksellä kello 11.27 ja 11.53.