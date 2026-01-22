Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on tehnyt uuden linjauksen Venäjästä ja Valko-Venäjästä.

Venäjä ja Valko-Venäjä eivät ole pääsemässä jääkiekon kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin ensi kaudellakaan, koska se ei ole vielä turvallista. IIHF:n neuvosto linjasi näin viimeisimmässä kokouksessaan, IIHF kertoo tänään torstaina julkaisemassa tiedotteessaan.

IIHF kuitenkin ilmaisee harkitsevansa Venäjän ja Valko-Venäjän U18-junioripelaajien päästämistä mestaruuskisoihinsa kaudelle 2027–28. Harkintaa IIHF tekee turvallisuustilanteen pohjalta.

IIHF aikoo tukea Venäjän ja Valko-Venäjän nuorten pääsemistä kisoihinsa, jos "riskit vähenevät riittävästi tulevina kuukausina".

IIHF ei erittele, mitä se tällä konkreettisesti tarkoittaa ja onko Ukrainassa esimerkiksi päästävä rauhaan. IIHF viestittää seuraavansa kehittyvää tilannetta ja tekevänsä turvallisuusriskianalyysejä.

Venäjä käynnisti täysimittaisen, Valko-Venäjän tukeman hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet sen jälkeen suljettuina jääkiekon kansainvälisestä kilpailutoiminnasta.