Heikosti suojatut kodin älylaitteet voivat asiantuntijoiden mukaan joutua vakoilun välineiksi. Usein käyttäjä ei edes huomaa tietomurtoa.
Pesukoneet, televisiot ja jopa sähköhammasharjat ovat nykyään verkossa.
Kaikenlaisia älylaitteita ei pitäisi sinne kuitenkaan kytkeä, DNA:n ja Elisan asiantuntijat varoittavat.
Erityisen suuri tietoturvauhka ovat heikosti suojatut kotireitittimet. Reititin yhdistää kodin laitteet internetiin ja ohjaa tietoliikenteen niiden ja ulkoverkon välillä.
DNA:n palvelukehitysjohtaja Ville Partanen vertaa reititintä ulko-oven lukkoon.
– Se tarjoaa pääsyn asuntoon. Niin kauan kuin pitää siitä huolen ja on hankkinut hyvän laitteen ehkä tunnetulta myyjältä Suomessa, joka hoitaa päivitykset kuntoon, asiat ovat ihan ok, Partanen kommentoi Huomenta Suomessa.
– Mutta jos lähtee hakemaan ehkä pikkaisen halvempaa ratkaisua tai laitetta rajojen ulkopuolelta, uhkia saattaa olla enemmän.
Halpa voi käydä kalliiksi
Elisan kyberturva- ja palvelunhallintakeskuksesta vastaava johtaja Karri Jäkkö muistuttaa, että ihan halvimpiin sähkölaitteisiin ei pysty asentamaan päivityksiä, joita turvallisuuden nimissä tarvittaisiin.
– Jos päivityksiä ei pysty asentamaan, todennäköisesti jossain vaiheessa laittesta tulee haavoittuvainen hyväksikäytölle.