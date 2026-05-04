Kodin älylaitteista vakoilun välineitä? Nämä merkit voivat viestiä tietomurrosta: "Ei välttämättä huomaa" 9:08 Älylaitteiden näkymätön uhka – ota kodin kyberriskit haltuun! Katso koko keskustelu videolta. Julkaistu 04.05.2026 18:57 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Heikosti suojatut kodin älylaitteet voivat asiantuntijoiden mukaan joutua vakoilun välineiksi. Usein käyttäjä ei edes huomaa tietomurtoa. Pesukoneet, televisiot ja jopa sähköhammasharjat ovat nykyään verkossa. Kaikenlaisia älylaitteita ei pitäisi sinne kuitenkaan kytkeä, DNA:n ja Elisan asiantuntijat varoittavat. Erityisen suuri tietoturvauhka ovat heikosti suojatut kotireitittimet. Reititin yhdistää kodin laitteet internetiin ja ohjaa tietoliikenteen niiden ja ulkoverkon välillä. DNA:n palvelukehitysjohtaja Ville Partanen vertaa reititintä ulko-oven lukkoon. – Se tarjoaa pääsyn asuntoon. Niin kauan kuin pitää siitä huolen ja on hankkinut hyvän laitteen ehkä tunnetulta myyjältä Suomessa, joka hoitaa päivitykset kuntoon, asiat ovat ihan ok, Partanen kommentoi Huomenta Suomessa. – Mutta jos lähtee hakemaan ehkä pikkaisen halvempaa ratkaisua tai laitetta rajojen ulkopuolelta, uhkia saattaa olla enemmän. Lue myös: Tästä kodin laitteesta Supokin varoittaa – näin suojaat kotiverkkosi rikollisilta Halpa voi käydä kalliiksi Elisan kyberturva- ja palvelunhallintakeskuksesta vastaava johtaja Karri Jäkkö muistuttaa, että ihan halvimpiin sähkölaitteisiin ei pysty asentamaan päivityksiä, joita turvallisuuden nimissä tarvittaisiin. – Jos päivityksiä ei pysty asentamaan, todennäköisesti jossain vaiheessa laittesta tulee haavoittuvainen hyväksikäytölle.

– Mutta kun miettii, mitä laitteita liittää verkkoon, pitää ne päivitettynä, vaihtaa oletussalasanat ja käyttää mieluiten vahvoja salasanoja, asiat ovat kunnossa.

Jäkön mukaan Suomessa on vielä yksi maailman puhtaimmista verkoista. Lisäksi viranomaiset ja operaattorit tekevät paljon yhteistyötä turvallisuuden eteen.

– Jos me havaitsemme haitallista liikennettä verkossa, olemme asiakkaaseen yhteydessä ja pyydämme häntä joko poistamaan hyväksikäytetyn tai haavoittuneen laitteen tai muuten hoidetaan asia.

Miten Venäjä voi hyötyä suomalaisen televisiosta?

Miten jonkin vieraan valtion vakoilu sitten voi käytännössä hyötyä esimerkiksi yksittäisen suomalaisen televisiosta?

Vakoilua eivät asiantuntijoiden mukaan kiinnosta ensisijaisesti kansalaisen suosikkiohjelmat tai vastaavat yksityiskohdat, vaan tyypillisimmin kodin laitteita käytetään hyväksi erilaisissa palvelunestohyökkäyksissä.

– Niissä johonkin tiettyyn kohdeosoitteeseen aiheutetaan niin paljon liikennettä, että oikea liikenne ei enää mahdu läpi, Jäkkö selvittää.

Hakkeri voi toimia kansalaisen huomaamatta

Monesti tietomurron uhriksi joutunut kansalainen ei itse huomaa kodinkoneidensa joutumista epärehellisiin käsiin.

– Yhteys voi hidastella tai pätkiä, tai esimerkiksi reititin alkaa itse käynnistää itseään uudelleen. Tyypillisesti merkit ovat kuitenkin niin pieniä, että niitä ei välttämättä huomaa. Mutta me operaattorit olemme kyllä yhteydessä, jos me havaitsemme haitallista liikennettä, Jäkkö vakuuttaa.

Partanen korostaa sitä, että monesti laite murretaan ajatuksena päästä käsiksi johonkin tärkeämpään kohteeseen.

– En usko, että esimerkiksi hammasharja kiinnostaa ketään, tai se, harjaisitko hampaita eilen minuutin vai kaksi, mutta jos hammasharjan kautta pääsee käsiksi johonkin muuhun tietoon – jos jollakulla on vaikkapa viran puolesta jotain tietoa verkossa – se saattaa olla hyökkääjän kannalta mielenkiintoisempi asia.

Vinkit kansalaiselle

Ohjeet kansalaisille ovat asiantuntijoiden mukaan yksinkertaiset.

– Ostaa laitteen luotettavasta paikasta, eikä hanki välttämättä kaikkein halvinta. Ja pitää laitteen päivitettynä ja ajan tasalla, Jäkkö kertaa.

Laite ei saisi olla myöskään liian vanha. Jäkön mukaan tietotekniikassa 4–5 vuotta alkaa olla jo aika pitkä aika.

– Sen jälkeen on hyvä miettiä, että jos ei siihen saa päivityksiä, on ehkä aika hankkia uusi laite.

Lisäksi uuden laitteen oletussalasana pitää vaihtaa vahvaan omaan salasanaan.

– Nämä ovat aika pitkälle vievät ratkaisut. Ja jos puhutaan sähköhammasharjasta tai pölynimurista, tai varsinkaan pesukoneesta, onko niitä syytä liittää nettiin ollenkaan? Jäkkö kysyy.

Partanen lupaa, että operaattoreilta saa aina tarvittavat päivitykset heiltä ostettuihin laitteisiin.