EU:n ulkopuolisia halpatuontilähetyksiä halutaan hillitä kolmen euron tullimaksulla, kun tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä, EU:n ulkopuolisista verkkokauppaostoksista.
EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään kolmen euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa.
Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euron ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista.
Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta.