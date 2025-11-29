Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja seitsemän haavoittunut Venäjän lennokki-iskuissa, kertovat paikalliset viranomaiset.
Venäjä iski Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lauantain vastaisena yönä.
Paikallisten viranomaisten mukaan haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi.
Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa kuului puolenyön aikoihin voimakkaita räjähdyksiä.
Kiovan sotilasviranomaiset kertoivat kaupungin yllä olleen Venäjän lennokkeja ja ilmatorjunnan vastaavan uhkaan.
Kaupungin pormestari Vitali Klitshko kehotti ihmisiä pysymään suojissa hyökkäyksen aikana. Hänen mukaansa asuinrakennuksia ja autoja vaurioitui useissa osissa kaupunkia.
Kiovan alueen kuvernöörin mukaan Venäjä on tehnyt iskuja myös ainakin Brovaryn kaupungissa.
Aiemmin tällä viikolla Venäjä iski Kiovaan lennokein ja ohjuksin. Viranomaiset kertoivat tuolloin, että seitsemän ihmistä sai surmansa iskuissa.
Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.