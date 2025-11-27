Sinikukka Saari ja Pekka haavisto näkevät Ukrainan rauhanneuvotteluissa huolestuttavan piirteen, koska kaikki on koko ajan julkista.

Yhdysvaltojen alkuperäistä Ukraina-rauhansuunnittelmaluonnosta on nyt muokattu ja sieltä on poistettu kohtia. Yhdysvaltojen edustajan on myös määrä vierailla Moskovassa ensi viikolla.

– Tämä viikko on ollut aikamoista vuoristorataa, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi.

Haavisto havainnollistaa, että on aikamoinen hanke sovittaa yhdysvaltalaisten Venäjän kanssa yhteistyössä valmistelema rauhansuunnitelma yhteen eurooppalaisten ja ukrainalaisten toiveiden kanssa.

Vuotaminen vaarallista

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari sanoo, että koko Ukrainan rauhanneuvotteluprosessille on ollut tyypillistä se, että tehdään diplomatiaa vuotamalla asiakirjoja jatkuvasti julkisuuteen ja pelottelemalla.