Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on jatkanut laajamittaisia iskujaan Ukrainassa lähes 20 asteen pakkasista huolimatta.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski viime yönä Ukrainaan yli 70 ohjuksella ja 450 droonilla.

Iskujen seurauksena sähköjen kerrottiin olevan poikki yli tuhannesta asuinrakennuksesta Kiovassa.

Kiovan alueen sotilasjohtaja kertoi Telegram-viestissään, että iskut kohdistuivat energiainfrastruktuuriin ja tarkoituksena oli jättää ihmiset ilman sähköjä ja lämmitystä pakkasessa.

Ainakin kolmen ihmisen on kerrottu haavoittuneen Kiovassa ja kahden Harkovassa.