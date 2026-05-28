Norja ilmoitti eilen ryhtyvänsä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että Suomen arviointi Ranskan ydinasepelotteen hyödyntämisestä on tällä hetkellä käynnissä. Häkkänen toteaa, että Norja, Tanska ja Ruotsi ovat etunojaisesti mukana Ranskan ydinpelote‑aloitteessa.

– Meillä on tietysti samaan aikaan käynnissä myös tämä ydinasesääntelyn muutos Suomessa. Tämä ajankohtaistuu meidän osalta varmaan vähän myöhemmin tämän vuoden aikana, sanoi Häkkänen toimittajille eduskunnassa.

Häkkäsen mukaan vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty jonkin verran. Hän sanoo, että päätös tehdään loppuvuoden puolella huolellisen arvioinnin ja eduskunnan kanssa käytävän vuoropuhelun kautta.

Puolustusministeri Häkkänen korostaa, että Ranskan ydinasepelote ei korvaisi Yhdysvaltojen ja Naton pelotetta vaan täydentäisi sitä.

– Naton ydinpelote on tietysti heillekin ensisijainen ja Ranskan ydinpelote antaa heille lisäarvoa, sanoi Häkkänen.