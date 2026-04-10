Yhdysvaltain vuoden 2024 presidentinvaalien alla Kennedy väitti veteen lisätyn fluorin muun muassa aiheuttavan niveltulehdusta, luunmurtumia, syöpää ja ihmisten älyllistä heikentymistä sekä muita sairauksia.

Ministeri vastustaa myös fluorin lisäämistä juomaveteen. Hän on luonnehtinut fluoria teollisuusjätteeksi.

Kennedy itse on väittänyt muun muassa rokotteiden aiheuttavan autismia. Hän on myös muokannut liittovaltion rokotussuosituksista päättävää toimikuntaa.

Presidentti Trumpin toisella kaudella hallinnon jäsenten pätevyys tehtäväänsä on jätetty toissijaiseksi asiaksi. Tärkeimpänä presidentti on pitänyt luotettavuutta ja uskollisuutta.

Ministeri kertoo podcastia markkinoivalla videolla, että kyseessä on uusi keino ”paljastaa korruptiota ja valheita, jotka ovat tehneet amerikkalaisista sairaita”.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinnon terveysministeri Robert F. Kennedy nuorempi pääsee lanseeraamaan terveysministeriön uuden podcastin, kertoo uutiskanava CNN .

Virkaan päästyään ministeri ei ole antanut hänelle esitettyjen tieteellisten tutkimustulosten tai tiedon horjuttaa vakaumustaan.

Kennedy määräsi tammikuussa, ettei kaikille lapsille suositella enää rokotussarjaa influenssaa, rotavirusta, hepatiitteja A ja B, aivokalvontulehduksia aiheuttavaa meningokokkibakteeria tai RS-virusta vastaan.

Ministerin höyryäminen joutui kuitenkin vastakkain oikeuslaitoksen kanssa. Liittovaltion tuomari päätti vastikään väliaikaisesti estää liittovaltion terveysviranomaisia supistamasta yllä mainittua, lapsille suositeltavien rokotteiden määrää.

Huuruista sanomaa, ja aitoa huolta

Ministeri Kennedyn terveyspuheissa yhdistyvät eurooppalaisesta vinkkelistä katsottuna absurdilla tavalla aito huoli amerikkalaisten terveydestä ja tieteenvastaiset uskomukset.

Hän on tehnyt muun muassa erilaisia tempauksia kannustaakseen amerikkalaisia liikkumaan enemmän.

Keholtaan rautaisessa kunnossa oleva ministeri on nähty esimerkiksi punnertamassa yhdessä puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Ministeri on ollut huolissaan myös aidosta asiasta: amerikkalaisten epäterveellisestä ravinnosta ja elintavoista.