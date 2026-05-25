38-vuotias mies katosi maaliskuussa 2025.

Poliisi jatkaa maaliskuussa 2025 kadonneen Matias Björkmanin tapauksen selvittämistä ja pyytää hänestä havaintoja.

Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessa saaneensa ilmoituksen kadonneesta iltakymmenen aikaan.

Alkutietojen mukaan Björkman oli poistunut ystävänsä asunnolta Överpurmontieltä puoliltapäivin samana päivänä. Hänen oli tarkoitus mennä Överpurmontietä pitkin kävellen kauppaan Lillbyn kylään. Matkaa sinne on yli kymmenen kilometriä.

Poliisin selvitysten mukaan Björkman on kuitenkin kääntynyt Överpurmontieltä Rytterbackantielle. Sivullinen kuvasi hänet lähellä Rytterbackantien ja Dalkärrintien risteystä kello yhden aikaan iltapäivällä.

Noin kello 13.30 paikallinen asukas näki Björkmanin tuntomerkkeihin sopivan henkilön kävelemässä Långrävsbackantietä kohti Kalljärventietä. Tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Katoamisen aikaan satoi räntää ja lämpötila oli lähellä nollaa. Yön aikana lämpötila laski alle -10 asteen.

Keväällä 2025 poliisi teki useita etsintöjä laajalla alueella yhdessä Vapepan ja muiden vapaaehtoisten kanssa.

Pohjanmaan poliisi kertoo, että etsinnöissä käytettiin useita poliisin partiokoiria ja ruumiskoiria monelta eri poliisilaitokselta.

Aluetta halkova Purmonjoki on tutkittu ruumiskoirien avustuksella, poliisin drone-kalustolla, sekä vapaaehtoisten melojien voimin.

Matias Björkmanin tuntomerkit: ikä: 38 vuotta, pituus: 184 cm, paino: noin 80 kg, tummanruskeat hiukset, kävely vaappuvaa.

Poliisi pyytää vielä mahdollisia havaintoja sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

