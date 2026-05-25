Työikäisten mielenterveyden painopistettä halutaan siirtää ennaltaehkäisevään suuntaan.

Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta.

Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.).

Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten kahden vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3–10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin.