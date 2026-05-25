Leijonille tositesti MM-jäällä - Juhamatti Aaltonen tuo epäilynsä julki: "Eivät pysty suorittamaan"

Julkaistu 47 minuuttia sitten

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltosella on epäilyksiä Sveitsin todellisen iskukyvyn suhteen. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Leijonia odottaa tiistaina ensimmäinen tositesti, kun se kohtaa voitosta voittoon liitäneen kisojen isäntämaan Sveitsin. Sveitsin tapaan Suomikin on tahkonnut alkulohkopelejä tähän mennessä ongelmitta ja ilman kunnollista haastetta. Sveitsi on viime vuosina esiintynyt MM-jäällä vakuuttavasti. Kahtena edelliskeväänä taival on tyssännyt katkerasti MM-finaalissa. Vuosina 2022 ja 2023 turnaukset päättyivät puolestaan vahvasta lohkovaiheesta huolimatta jo puolivälierissä. Lue myös: Häviäisikö Leijonat tahallaan – hurja skenaario puhuttaa: "Pistäisin sen puntariin" MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen sanoi jo ennen kisoja uskovansa, että Sveitsin menestysikkuna on kahden hopeakevään jälkeen mennyt nyt kiinni.

– He ovat ennenkin vetäneet hyvän runkosarjan ja pudonneet Saksalle ensimmäisellä kierroksella. Tällä kertaa se ei ole Saksa, vaan joku muu. Edelleen olen sitä mieltä, että ikkuna on kiinni, Aaltonen painottaa.

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen ei ole kollegansa kanssa samaa mieltä, vaan pitää yhä Sveitsiä varteenotettavana mestarisuosikkina

– Ei se ole utopiaa. En ole ihan samaa mieltä Juhiksen kanssa. Joukkue ikääntyy, kyllä. Mutta he ovat paljon ottaneet positiivisia kokemuksia viimeisen parin kauden aikana. He ovat pelanneet todella hyvää lätkää, Kapanen sanoo.

– MM-kisoissa pari karvasta tappiota, joilla saattaa olla pieni negatiivinen vaikutus siihen, jos he pääsisivät vaikka finaaliin. Onko siellä usko, että he pystyvät tällä kertaa tekemään (sen)? Olympialaisissa se menestys oli aika pienestä kiinni. Heille isoimmat menetykset ovat, että päävalmentaja vaihtui kuukausi ennen, mutta myös Kevin Fialan loukkaantuminen, Kapanen jatkaa.

Aaltosen jyrkkä mielipide Sveitsin iskukyvystä perustuu juuri olympialaisiin, jonka puolivälierissä Sveitsi koki katkeran jatkoaikatappion Suomelle johdettuaan ottelua avauserän jälkeen 2–0.

– Se selkäranka katkesi. Joku siinä on. Koutsi vaihtui. Se voi olla myös hyvä juttu, mutta se voi olla juuri siinä ratkaisupelissä huono juttu. En jotenkin usko, en tiedä miksi, mutta minulla on tällainen kutina, että (Sven) Andrighetto ja (Denis) Malgin eivät pysty suorittamaan niin hyvin, kun aletaan myskäämään, Aaltonen pohtii.

Aaltosen mainitsemat Andrighetto ja Malgin ovat olleet Sveitsin ja koko turnauksen tehokkaimpia pelaajia. Andrighetto on tehnyt kuuteen otteluun 13 (4+9) tehopistettä ja johtaa koko MM-turnauksen pistepörssiä.

Malgin on tehtaillut kuudessa ottelussa 10 (3+7) pistettä.

Kaksikon lisäksi Sveitsin terävimmän syömähampaan muodostavat NHL-tähdet Timo Meier, Nico Hischier ja Roman Josi.

Yllä mainitusta viisikosta kaikki olivat mukana myös Sveitsin olympiajoukkueessa.

– Sveitsin runko on jopa yllättävän identtinen olympialaisista MM-kisoihin. Suomella, Kanadalla ja muilla isoilla suosikeilla joukkueet ovat aika erilaiset. Sitä kautta näen, että Sveitsin osakkeet nousevat aika paljon, Kapanen sanoo.

Riku Hellanto MTV Uutiset

