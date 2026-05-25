Leijonien torstaisen MM-puolivälieräottelun aikataulu on vahvistunut.

Vaikka kaikkia lohko-otteluita ei ole vielä pelattu, Sveitsi ja Suomi ovat varmuudella Zürichissä pelattavan A-lohkon kärkikaksikko. Voitosta voittoon marssineet joukkueet ratkovat paremmuutensa tiistaina.

Tämä tarkoittaa sitä, että sekä Sveitsi ja Suomi pelaavat omat puolivälieränsä Zürichissä, eikä heidän täten tarvitse matkustaa Fribourgiin puolivälierää varten.

Sveitsi sai isäntämaana päättää, pelaako se torstaina aikaisemmassa vai myöhäisemmässä puolivälierässä. Kisaisäntien valinta kohdistui myöhempään, kello 21.20 alkavaan puolivälierään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi pelaa oman puolivälieräottelunsa varmuudella torstaina kello 17.20. Tuleva vastustaja ratkeaa vasta tiistaina pelattavien otteluiden jälkeen.

Leijonien MM-puolivälierän ennakkostudio käynnistyy torstaina MTV Katsomossa kello 16.30 ja MTV3-kanavalla kello 17.00.