Yritykset lopettaa sota Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ovat jatkuneet.
Tänään Kiinan presidentti Xi Jinping ja Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif keskustelivat asiasta Pekingissä, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua. Kiinan valtiolliset mediat eivät tuoreeltaan kertoneet keskusteluista tarkemmin.
Sharif saapui Kiinaan Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa, joka on yksi keskeisistä neuvottelijoista ja kävi viime viikolla myös Iranissa.
Pakistan on toiminut päävälittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta keskustelut ovat koskeneet useita maita öljynviennin takia.