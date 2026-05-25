Leijonilla on MM-kisojen alkulohkon päätösottelussa tiukka valinta edessään. Kannattaako Suomen jopa hävitä Sveitsille?

Viimeiselle lohkokierrokselle ilman tappioita edenneet Suomi ja Sveitsi pelaavat tiistain myöhäisillassa Zürichin A-lohkon voitosta.

Asetelma on jo itsessään jännittävä, mutta lisäpanoksia pöytään tuo Fribourgin B-lohkon kiharainen tilanne.

Tällä hetkellä Ruotsi on sensaatiomaisesti putoamassa kokonaan ulos puolivälieristä, mutta sinikeltaisilla on vielä tiistain Slovakia-ottelussa mahdollisuus kammeta itsensä lohkon neljän parhaan joukkoon.

Samaan aikaan jättiyllättäjä Norja on niin ikään tarjolla Leijonien tai Sveitsin puolivälierävastustajaksi, jos se ottaa viimeisistä otteluistaan Tshekkiä ja Tanskaa vastaan riittävästi pisteitä tai Ruotsi onnistu vastaavasti tehtävässään Slovakiaa vastaan.

Suomen osalta asetelmat ovat jo tiistain myöhäisiltaan mennessä selvillä, joten joukkueella olisi mahdollisuus vaikuttaa torstain puolivälierävastustajaansa jopa häviämällä tahallaan. Näin on joskus myös toimittu, tunnetusti ainakin länsinaapurissa.

– Kyllä se kutkuttaa varmaan, jos ennen huomista Sveitsi-peliä Suomella on tiedossa, että jos voitat, tulee vastaan Ruotsi, ja jos häviät, niin tulee vastaan Norja, ennakoi MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Myös toinen asiantuntija Ari Vallin oli maanantaina Huomenta Suomen Leijonaraadissa taipuvainen miettimään vaihtoehtoa.

– Aika harvoin joukkue lähtee missään kohtaa häviämään, vaikka tietää, että se Ruotsi sieltä tulisi. Mutta kyllä minä pistäisin sen puntariin tuossa tilanteessa, Vallin sanoi.

– Vaikka kuinka Norja Ruotsin voittikin, niin kyllä Ruotsi silti laadukkaampi joukkue on. Ja kun puhutaan vain yhdestä pelistä, niin kyllä minä ennemmin Norjan ottaisin vastaan, hän myöntää.