Salaliittoteorioistaan tunnettu penislääkäri johtaa Yhdysvalloissa hantaviruksen vastaisia toimia.

Hantavirus on aiheuttanut huolta Yhdysvalloissa, ja liittovaltion viranomaiset ovat laittaneet sen torjumisen johtoon varsinaisen kärkimiehen.

Yhdysvaltain hallitus on vakuuttanut, ettei hantaviruksesta ole vaaraa väestölle. Hiljattain MV Hondius -laivalta evakuoituja amerikkalaisia palasi kotimaahan valvottuihin oloihin.

Uutiskanava CNN:n mukaan hantaviruksen vastaisten toimien keskeinen johtohahmo on höyryisistä salaliittoteorioistaan tunnettu lääkäri, urologi Brian Christine.

Ennen presidentti Donald Trumpin hallintoon liittymistä Brian Christine toimi Alabamassa peniproteeseihin ja implantteihin erikoistuneena urologina.

Apulaisterveysministerinä nyt toimivalla tohtorilla on CNN:n mukaan hyvin vähän kokemusta julkiseen terveyteen tai kansanterveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Sen sijaan penislääkäri on sitäkin tunnetumpi huuruisista salaliittoteorioistaan. Hän on väittänyt muun muassa, että koronapandemia oli osa hallituksen laajempaa juonta ihmisten kontrolloimiseksi.

Hän on verrannut edellisen presidentin Joe Bidenin toimia natsi-Saksaan ja väittänyt, että koronarokotteilla oli vähän vaikutusta pandemian pysäyttämisessä.

Luonnollisesti mies on myös kyseenalaistanut vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen, Donald Trumpin hävittyä. Tohtori on aiemmin myös kannattanut aborttien kieltämistä ilman poikkeuksia esimerkiksi raiskaus- tai insestitapauksissa.