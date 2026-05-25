Näyttelijä Sami Uotila paljastaa Tähdet vs. google -ohjelmassa olevansa tällä hetkellä onnellisesti parisuhteessa.
Tähdet vs. google -ohjelman 7. tuotantokauden kaikki jaksot julkaistaan MTV Katsomossa perjantaina 3.7. Salatut elämät -näyttelijä Sami Uotila on yksi tulevan kauden vieraista.
Ohjelmassa Suomen eturivin tähdet vastaavat heistä googletettuihin kysymyksiin. Sarjaa juontaa viihdetoimittaja Iriz Silander.
Yksi Uotilasta googletetuista kysymyksistä oli, että onko hänellä tällä hetkellä puolisoa.
– Tällä hetkellä on, Uotila vastaa.
– Ihanaa, onneksi olkoon! Mistä tällainen rakkaus on löytynyt, Silander kysyy.
– En kerro, Uotila naurahtaa.
– En haluaisi olla tylsä, mutta tällainen jonkinlainen yksityisyyden varjeleminen on hyödyllistä, mutta minä sentään vastasin kysymykseen, Uotila jatkaa.