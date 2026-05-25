Lumo ei suostu ottamaan kantaa, tuleeko parvekkeella grillanneille asukkaille seuraamuksia.

Kalasatamassa palaneen talon kunnostus on kuukausien urakka, arvioi asuntoja vuokraavan Lumon asumisesta vastaava liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto MTV Uutisille.

– Selvitystyö on edennyt eilisen illan aikana ja tänä aamuna olemme jatkaneet, ja päässeet kiertämään kohteessa ja aloittamaan työt niiltä osin, että pääsemme suunnittelemaan korjauksia.

– Suojausten telineiden rakentaminen alkaa heti, ellei tänään, niin tällä viikolla, Janne Ojalehto kertoo.

Poliisi epäilee, että parvekkeella käytetyllä kaasugrillillä on ollut osaa tulipalon syttymiseen.

Lumon sääntöjen mukaan parvekkeella saa grillata vain sähkögrillillä.

– Palosyyntutkinta starttaa pikapuolin, ja sitä kautta selviää, mikä tämän valitettavan tulipalo on aiheuttanut.

– Järjestyssääntöjen mukaan sähkögrillillä grillaaminen on sallittua, kun se ei aiheuta haittaa eikä vaaratilanteita, Ojalehto sanoo.

Janne Ojalehto ei suostu ottamaan vielä kantaa, aikooko vuokrayhtiö kohdistaa jotain toimia tai korvausvaateita asukkaisiin, joiden parvekkeelta palon epäillään lähteneen liikkeelle.

Poliisin tutkinnassa tapahtunutta tutkitaan tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksena.

Käytännössä poliisi epäilee siis, että asukkaiden huolimattomuus olisi johtanut paloon.

– Arvioimme myöhemmin, onko kyse perusmuotoisesta vai mahdollisesti törkeästä tekomuodosta, kun saamme lisää tietoa kuulusteluista ja tapahtumien kulusta, rikoskomisario Tuomas Lindholm arvioi MTV Uutisille aiemmin.

"Yksityishenkilön maksukyky ei riittävä"

Kalasataman kerrostalopalon tapaisesta tilanteesta voi syntyä korvausvaateiden ketju, kertoo Finanssiala ry:n lainsäädännöstä vastaava johtaja Hannu Ijäs MTV Uutisille.