Löylyjen synnyttämällä kosteudella on vaikutusta elimistöön.

Saunomisen terveyshyötyjä on tutkittu paljon. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan löylyn synnyttämä kosteus vaikuttaa olennaisesti siihen, miten elimistö reagoi saunomiseen, kertoo Jyväskylän yliopisto tiedotteessaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden vaikutuksia lämmönsäätelyn vasteisiin saunomisen aikana.

– Ehkä se olennaisin tulos meillä oli se, että saunassa suhteellisella kosteudella on oma itsenäinen vaikutuksensa niihin fysiologisiin vasteisiin, eli siihen, että mitä siellä kehossa tapahtuu, kuinka paljon ihmisen sisälämpötila nousee ja kuinka paljon syke nousee saunomisen aikana, kertoi fysiologian asiantuntija ja liikuntatieteilijä Iida Laatikainen-Raussi Jyväskylän yliopistosta Huomenta Suomen haastattelussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että keskimääräinen syke nousi 79 lyönnistä minuutissa 121 lyöntiin minuutissa kymmenen minuutin saunomisen aikana.

Mitä kuumempi ja kosteampi sauna oli, sitä enemmän kehon sisälämpötila nousi. Keskimäärin kehon ydinlämpötila nousi 37,4 asteesta 37,8 asteeseen