Salossa sijaitsevassa Perniössä havahduttiin sunnuntaina illalla erikoiseen näkyyn, kun joukko varusmiesasuihin sonnustautuneita miehiä repi ja rikkoi tienvarren liikennemerkkejä. Tihutöiden jälkeen ilta jatkui auton katolla tanssien.

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut lukija kertoo tuijottaneensa tapahtumia hämmentyneenä. Viiden varusmiesasuisen nuorenmiehen porukka oli liikkeellä vanhalla farmarimallisella Volvolla.

– Olivat pysäyttäneet Perniöntien varteen ja hauskaa näytti pojilla olevan, silminnäkijä kertoo MTV:lle.

– Kiskoivat kurkkusalaattipuvuissa kaljaa ja tanssivat auton katolla.

Tapahtumaa todistanut henkilö kertoo, että pojat saivat päähänsä repiä liikennemerkkejä tienvarresta. Kovakouraisen kohtelun uhriksi joutui keltainen bussipysäkin merkki ja nopeusrajoitusmerkki.

– Kyllä siinä ihan tosissaan rikottiin merkkiä, hypittiin päällä, väännettiin ja lopuksi vielä paiskattiin pellolle, silminnäkijä kuvailee.

– Yksi pojista kolautti päänsäkin siinä remutessa. Ja toinen seisoi auton katolla ja näytti kuvaavaan tapahtumia kännykällään. Loput naureskelivat ympärillä.

"Mautonta touhua"

Silminnäkijä pyöräytti itsekin kännykän kuvaamaan miesten hauskanpitoa.

Videolle tallentui bussipysäkkimerkin runtelu. Myös toisen liikennemerkin kaltoinkohtelusta silminnäkijä onnistui nappaamaan valokuvia.

– Pojat olivat siinä tienvarressa vartin tai puolen tunnin ajan, silminnäkijä kertoo.

– Aika mautonta touhua.