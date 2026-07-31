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Hurja näky: Kiipeilijän sormet paleltuivat mustiksi koppuroiksi Makalu-vuorella

Makalu-vuori kohoaa yli 8 000 metrin korkeuteen Himalajan vuoristossa Kiinan ja Nepalin rajalla.

Julkaistu 33 minuuttia sitten

Kokenut vuorikiipeilijä Konstantin Smirnov väittää, että hänen oppaansa Bhajuram Gurung hylkäsi hänet Makalu-vuorelle. Venäläinen kokenut vuorikiipeilijä Konstantin Smirnov, 53, saavutti yhdessä nepalilaisen oppaansa Bhajuram Gurungin kanssa Makalu-vuoren huipun yli 8 000 metrin korkeudessa 9. toukokuuta, kertovat muun muassa sivustot Explorersweb ja Climbing. Makalu kohoaa 8 485 metrin korkeuteen ja on maailman viidenneksi korkein vuori. Se sijaitsee Himalajan vuoristossa Kiinan ja Nepalin rajalla. Samaisena iltana Smirnovin mukaan noin kello 21 opas palasi alas tukikohtaan, joka oli 7 500 metrin korkeudessa. Smirnov oli kuitenkin edelleen ylempänä ja eteni yksin lumessa. Noin kello 21.30 uupunut ja lisähapeton Smirnov jäi makaamaan lumeen 7 720 metrin korkeudessa ja vaipui uneen. Smirnov kuitenkin selvisi, ja kolme päivää myöhemmin hänet lennätettiin pois vuorelta. Lue myös: Mount Everestille kiipesi ennätysmäärä ihmisiä – ruuhkat voivat aiheuttaa hengenvaaran Toisen käden sormia ei voinut pelastaa

Smirnov ehti altistua ankarille sääolosuhteille lähes kahden vuorokauden ajan ja menetti paleltumien vuoksi vasemman kätensä kaikki sormet sekä suurimman osan oikean käden nimettömästään.

– En voi enää pitää vihkisormustani, hän kertoi Climbing-julkaisulle.

Instagramissa jaetulla videolla Konstantin Smirnov esittelee koppuraksi jäätyneitä sormiaan, jotka kuulostavat olevan kuin kiveä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Smirnov aikoo nyt haastaa kiipeilyretken järjestäjän Makalu Adventuren oikeuteen ja vaatia 75 000 dollarin eli noin 66 000 euron, korvauksia muun muassa sairaalahoidosta, oikeudenkäyntikuluista, toipumisaikansa elinkustannuksista Nepalissa ja henkisistä sekä fyysisistä kärsimyksistä.

Lisäksi hän on tehnyt poliisille ilmoituksen, jossa hän syyttää alkuperäistä opastaan murhan yrityksestä.

Asiaa käsitellään Nepalin uudessa kuluttajatuomioistuimessa, joka aloitti toimintansa vuonna 2025.

On kuitenkin vielä epäselvää, eteneekö asia oikeuteen saakka, sillä viralliset syytteet vaativat poliisitutkinnan valmistumista.

Smirnovin lakimiehen mukaan kyseessä ei ollut huolimattomuus, sillä Gurung ei yrittänyt palata pelastamaan Smirnovia, eikä ilmoittanut kellekään asiasta.

Jos Gurung saisi syytteen, se olisi ensimmäinen kerta Nepalin historiassa, kun kaupallista opasta syytetään asiakkaan kuoleman tahallisesta aiheuttamisesta tai tässä tapauksessa sen yrityksestä.

Gurung voisi tuomion saadessaan joutua vankilaan 10 vuodeksi.

Näin huiputus sujui

Smirnov on huiputtanut lukuisia vuoria, kuten Venäjän korkeimman vuoren Elbrusin 15 kertaa ja yli 7 000 metrin korkuisia huippuja kahdeksan kertaa. Kiipeilynsä hän on tehnyt osaksi oppaan kanssa ja osin itsenäisesti.

Makalun huiputuksen Smirnov aloitti Gurungin kanssa 8. heinäkuuta kello 19.15.

Eteneminen sujui Smirnovin mukaan hyvin, vaikkakin nousun aikana hänen happimaskinsa tuloventtiilit jäätyivät, eikä opas osannut korjata niitä. Tämän myötä happea kului normaalia nopeammin.

Huipun kaksikko saavutti seuraavana päivänä kello 10.45. Smirnov oletti, että he liikkuivat aikataulussa, sillä he olivat aivan amerikkalaisen ryhmän vanavedessä.

Kirkas aamutaivas vaihtui kuitenkin paksuun pilvipeitteeseen ja lumisateeseen.

Alas kaksikko lähti oltuaan huipulla noin tunnin. Eteneminen oli kuitenkin vaikeaa lumisateen ja sumun vuoksi.

Konstantin Smirnov Makalu-vuorella. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Smirnov kertoi, että Gurung alkoi valittaa happivarastonsa hupenevan, jolloin hän sai edellä menneeltä ryhmältä yhden pullon lisää.

7 950 metriin pääseminen vei heiltä koko iltapäivän. Kello oli kuusi illalla ja edelleen huippuleiriin oli satoja metrejä pystysuoraa matkaa.

Tässä vaiheessa Smirnovin muistikuvat alkavat hämärtyä. Viimeisin asia, jonka hän muistaa, on oppaan huuto siitä, että tulee pimeää, ja että hän kävelee liian hitaasti.

Sen jälkeen Smirnov menetti tajuntansa ja näki hallusinaatioita. Niiden myötä hän oli ilmeisesti riisunut lapasensa ja sormet olivat paleltuneet kivikoviksi.

Hätäkutsun myötä kukaan ei tullut hakemaan

Smirnov palasi tajuihinsa viiden aikaan aamulla. Hänen kellonsa mukaan hänen liikkeensä olivat lakanneet kahdeksan tuntia aiemmin.

Smirnov vietti yönsä yksin vuorella ilman opastaan.

– En olisi ikinä villeimmissäkään unissani uskonut, että opas voisi vain jättää minut sinne ylös kuin jonkin kanan ja olla palaamatta koskaan, hän sanoi.

Smirnov kertoi lähettäneensä hätäkutsun laitteellaan kello 4.49 ja alkoi laskeutua alemmas. Hän oli yhteydessä myös retken järjestäneeseen Makalu Adventureen, mutta Smirnovin mukaan kukaan ei tullut opastamaan häntä alas vuorelta.

12 tunnin kuluttua hän saavutti huiputusleirin, jossa myös Gurung oli. Smirnov väittää, ettei oppaalla ollut tarjota miehelle edes vettä, eikä tämä löytänyt lääkettä vuoristotaudin hoitoon.

Opas ei myöskään ollut ilmoittanut Makalu Adventurelle Smirnovin jääneen korkeammalle.

Toinen Makalu Adventuren sherpa, vuoristo-opas Lakpa Rinjin saapui huippuleiriin 10. toukokuuta puolilta öin, löysi lääkkeen vuoristotaudin hoitoon, antoi happea Smirnoville ja laittoi hänet makuupussiin.

– Hänen ansiostaan ​​jalkani eivät paleltuneet, Smirnov kertoo.

Seuraavana päivänä kolmikko laskeutui leiriin II, joka sijaitsee 6 600 metrin korkeudessa.

12. toukokuuta Makalu Adventuren järjestämä helikopteri kuljetti Smirnovin sairaalaan Katmanduun.

Kollega ja yritys puolustavat opasta

Gurung oli aluksi halukas vastaamaan Climbing-sivuston kysymyksiin, muttei lopulta koskaan vastannut niihin.

Rinji ei halunnut syyttää työnantajaansa tai kollegaansa. Hän ajattelee, että myös Gurungin oli pelastettava oma henkensä. Hänen mukaansa Smirnov viipyi huipulla ilman syytä hyvin pitkään, vaikka heidän piti saapua huiputusleiriin kello 14–15.

Rinji nosti esiin Gurungin happivarastojen vähyyden, joten tämän oli pakko laskeutua välittömästi. Hän jätti kuitenkin asiakkaan "turvalliseen paikkaan".

Myös Makalu Adventuren omistaja Mohan Lamsal puolustaa Gurungia ja väittää Smirnovin syytöksiä perättömiksi.

Sille, miksi Gurung ei ilmoittanut Smirnovin ahdingosta työnantajalleen, Lamsal näkee ainoana syynä sen, että opas oli itsekin heikossa kunnossa hapenpuutteen vuoksi. Myöskään sääolosuhteiden takia Gurung ei enää voinut lähteä hakemaan Smirnovia.

Lamsal kertoo Smirnovin olleen aluksi kiitollinen pelastumisestaan, mutta alkanut myöhemmin syyttää Makalu Adventurea ja Gurungia, kun "vakuuttui voivansa hyötyä tapauksesta rahallisesti".

Lamsal esitti Gurungin suorittamia, paikallisia sertifiointeja, kuten "kalliokiipeilyn johdantokurssi" ja "yleinen vuoriturvallisuus". Gurung on lisäksi rekisteröity Nepal Mountaineering Associationin järjestöön, vaikkakaan ei johtavan oppaan, vaan tukioppaan tittelillä.

Climbing-sivuston mukaan Gurung ei kuitenkaan koskaan ollut ennen Smirnovia kiivennyt 8 000 metriä korkean vuoren huipulle.

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Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Venäläiskiipeilijän sormet paleltuivat mustiksi | MTV Uutiset