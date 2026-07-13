Pätkä tietä sortui Somerolla rankkasateiden aiheuttaman tulvinnan vuoksi. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Salon Seudun Sanomat. Katso hurja hetki yltä.

Sunnuntain rankkasateet aiheuttivat laajoja tuhoja Somerolla. MTV Uutisten toimitukseen saapuneet videot näyttävät katuja ja pihoja veden varassa.

Merkittävin video kuvattiin kuitenkin Someron Turuntien varrella.

– Voiko mennä yli vielä, somerolainen Oskari Knaapi, 34, kysyy notkollaan olevan tienpätkän edessä, jossa veden kuohu oli korvia huumaava.

– Ei autolla, toinen mies vastaa.

Sitten Knaapi juoksee tien poikki ja kolme sekuntia sen jälkeen metrejä pitkä pätkä tietä irtoaa ja putoaa Paimionjokeen.

Toiminnan mies

Knaapi kertoo MTV Uutisille, että hän oli avustamassa pelastuslaitosta paikan päällä, jotta ihmiset eivät ajaisi alueelle, jossa tulva oli pahimmillaan.

– Löin tien poikki.

Läheltä piti -tilanteesta Knaapi ei vaikuta olevan moksiskaan.

– En mä tiedä, herättikö se mitään ajatuksia. Siinä oli sen verran tilannetta ja hässäkkää, että ei ehtinyt pelästymään.

Tilanteen kaoottisuudesta kertonee myös se, että Knaapi oli paikalla ilman paitaa.

– Ei mulla ole nytkään traktorin kyydissä, kesällä voi kulkea ilman paitaa, mies naurahtaa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joonas Lahdenranta arvioi MTV Uutisille, että tie tulee olemaan kokonaan poikki ainakin muutaman vuorokauden.

Katso käsittämätön hetki videolta yltä.