Turun linnan turnajaisissa sattui lauantaina pelottava onnettomuus, jossa hevonen juoksi suoraan yleisöön.

Turun linnan turnajaiset on vuosittain järjestettävä historiallinen tapahtuma, jossa kilpaillaan keskiaikaisista ritaritaidoista.

Lauantai-iltapäivällä yksi tapahtuman ohjelmanumeroista meni kuitenkin pieleen vaarallisella tavalla.

– Osallistujilla kesti saapua "areenalle" kypäräongelmien takia ja hevoset odottelivat pitkän tovin lämmittelyalueella. Kun ne lähtivät liikkeelle, jonon perältä yksi hevonen pillastui ja juoksi nopealla vauhdilla muiden ohi suoraan yleisöön, silminnäkijä kertoo MTV:lle.

Hänen mukaansa kyseessä oli kilpailu, jossa hevoset juoksevat vastakkain aidan molemmin puolin ritarit selässään.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka jo kertaalleen yleisöön törmännyt hevonen on nousemassa ylös kaatumisen jäljiltä, mutta horjahtaa vielä uudestaan katsojien päälle. Tilanteen alku ei tallentunut videolle.

Silminnäkijä: Useampi loukkaantui

Silminnäkijän mukaan useampi ihminen näytti loukkaantuneen hevosen runnomana melko pahasti. Yleisössä iski paniikki heti tilanteen jälkeen.

– Kyllä siitä ambulanssilla muutama lähti ja ainakin yksi kannettiin neljän henkilön voimin sivuun. Rajulta näytti.

Silminnäkijän mukaan onnettomuuteen ei reagoitu henkilökunnan toimesta riittävästi. Kisa aloitettiin, eikä asiasta kuulutettu hänen mielestään tarpeeksi. Apuakaan ei äkkiseltään tarjottu.

– Joku etsi ensiapulaukkua, mutta ensiapuhenkilökuntaa ei näkynyt lainkaan.

MTV Uutiset ei ole toistaiseksi tavoittanut tapahtuman järjestäjää kommentoimaan tilannetta tai loukkaantuneiden määrää.

Poliisille ei ilmoitusta

Hevosten kulkua oli silminnäkijän mukaan valvomassa vain yksi järjestyksenvalvoja, vaikka hevosia oli ainakin viisi.

– Turva-aitoja ei ollut lainkaan, vaan alue oli rajattu pelkillä naruilla. Myöskään yleisölle tarkoitettuja alueita ei ollut merkitty.

Lounais-Suomen poliisi kertoo MTV Uutisille olevansa tietoinen tapahtumista. Poliisi ei ole vastaanottanut rikosilmoituksia tapahtuneesta tai saanut ilmoitusta onnettomuudesta.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kirjoituksia, joissa yksi onnettomuuden uhreista kertoo olevansa yhä lauantaina sairaalahoidossa onnettomuuden seurauksena.