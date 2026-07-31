Rankkasade sävytti Suomen MM-rallin seitsemättä erikoiskoetta perjantaina. Monille kuskeille tilanne oli katastrofi. Toyotan Oliver Solbergilla oli oma erikoinen lisähaasteensa.

Solberg ajoi seitsemännellä pätkällä kuudenneksi nopeimman ajan jääden Toyotan Elfyn Evansin kärkiajasta 55,6 sekuntia. Kesken erikoiskoetta tv-kuviin taltioitui erikoinen tilanne, kun ruotsalaisen autoon alkoi katon kautta tulvimaan vettä.

Toyotan Sebastien Ogier johtaa kilpailua seitsemännen erikoiskokeen jälkeen ennen tallitoveri Sami Pajaria, joka otti ranskalaista kiinni 2,1 sekunnilla. Kokonaisero on nyt 3,3 sekuntia.

Katso erikoinen tilanne pääkuvan videolta.