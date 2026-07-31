Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseistariisumisesta voida hyväksyä.
Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gazassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista.
Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi.
Toisen israelilaisen viranomaislähteen mukaan Israel ei tule perääntymään Gazassa, ellei Hamasille suoriteta "aitoa aseidenriisuntaa".