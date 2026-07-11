Jalkapallofanit ottivat yhteen lahtelaisravintolan edessä. MTV Uutiset tavoitti lasinsirpaleita siivoavan ravintolapäällikön kertomaan tapahtumista.

Kymmenet ihmiset osallistuivat joukkotappeluun tänään päivällä Lahdessa, kun FC Lahden ja HJK:n kannattajat ottivat yhteen.

Tapahtumasta leviävillä videoilla näkyy tummiin pukeutuneiden miesten rähinä, jossa kymmenet ihmiset lyövät toisiaan Paasikivenaukiolla sijaitsevan ravintolan edustalla.

Poliisi kertoo osan tappelijoista olleen naamioituja.

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Iloinen kulkija -ravintola ravintolapäällikkö Johanna Marttinen kertoo MTV Uutisille tilanteen alkaneen hyvin nopeasti.

– Olin sisällä tiskin takana myymässä. Ensin alkoi hirveä huuto terassilla ja kun katsoin ikkunasta, niin yhtäkkiä Lahden keskustasta päin juoksi joukko kommandopipoisia HJK:n kannattajia kohti ravintolaa.

Marttinen kertoo, että heillä oli sillä hetkellä terassilla noin 30–40 FC Lahden kannattajaa, jotka joutuivat hyökkäyksen kohteeksi.

Ikkunoita ja pöytä rikki

Ravintola kärsi nujakassa vaurioita, mutta Marttisen mukaan ravintola selvisi kuitenkin ihmeen vähällä.

– Pari ikkunaa meni rikki ja yksi terassin pöytä. Myös grilli sai osumaa. Nyt olen tässä pihalla harjan varressa siivoamassa lasinsiruja.

Kaksi ravintolan ikkunaa meni rikki tappelun seurauksena.