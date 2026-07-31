Natalia Salmela ottaa kantaa koulushoppailukeskusteluun.
Yrittäjä, asuntosijoittaja ja vaikuttaja Natalia Salmela julkaisi tiukkasanaisen Instagram-päivityksen koskien koulushoppailukeskustelua ja valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) ulostuloa.
Helsinki muutti koulupiirijakoja Itä-Helsingissä tasoittaakseen oppilasmääriä ja vieraskielisten osuuksia kouluissa. Päätöksen myötä osa Itä-Helsingissä sijaitsevan Myllypuron alueen lapsista aloittaisi koulunsa Itäkeskuksen peruskoulussa, eikä Myllypuron peruskoulussa tai Herttoniemessä sijaitsevassa Hertsikan ala-asteen koulussa.
Helsingin Sanomien mukaan päätös on aiheuttanut vastustusta ja huolta joissakin huoltajissa.
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Muutoksen myötä keskustelu koulushoppailusta on kiihtynyt. Koulushoppailulla tarkoitetaan vanhempien pyrkimystä saada lapsensa "parempaan" kouluun kuin siihen, jonka kunta on lapselle osoittanut.
Riikka Purra julkaisi viestipalvelu X:ssä koulushoppailua käsittelevän