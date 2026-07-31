



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Natalia Salmelalta jyrkkä kannanotto Riikka Purran ulostuloon: "Itkettäisi, jos ei hävettäisi niin paljon"

Natalia Salmela ärähti Riikka Purralle.

Julkaistu 58 minuuttia sitten

Natalia Salmela ottaa kantaa koulushoppailukeskusteluun. Yrittäjä, asuntosijoittaja ja vaikuttaja Natalia Salmela julkaisi tiukkasanaisen Instagram-päivityksen koskien koulushoppailukeskustelua ja valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) ulostuloa. Helsinki muutti koulupiirijakoja Itä-Helsingissä tasoittaakseen oppilasmääriä ja vieraskielisten osuuksia kouluissa. Päätöksen myötä osa Itä-Helsingissä sijaitsevan Myllypuron alueen lapsista aloittaisi koulunsa Itäkeskuksen peruskoulussa, eikä Myllypuron peruskoulussa tai Herttoniemessä sijaitsevassa Hertsikan ala-asteen koulussa. Helsingin Sanomien mukaan päätös on aiheuttanut vastustusta ja huolta joissakin huoltajissa. Lue myös: Ministeri tylyttää Helsinkiä: "Lapsia aiotaan raahata ympäri Helsinkiä" Muutoksen myötä keskustelu koulushoppailusta on kiihtynyt. Koulushoppailulla tarkoitetaan vanhempien pyrkimystä saada lapsensa "parempaan" kouluun kuin siihen, jonka kunta on lapselle osoittanut. Riikka Purra julkaisi viestipalvelu X:ssä koulushoppailua käsittelevän

kirjoituksen

, jossa hän muun muassa kertoi, että hänellä on jälkikasvunsa kohdalla "onneksi ollut mahdollisuus valikoida asuinalue, päiväkoti ja koulu".

– Joidenkin mielestä sellainen valikoiminen on osa ongelmaa. Minun mielestäni se on inhimillinen ja johdonmukainen reaktio aivan muualla ja muiden toimesta aiheutettuun ongelmaan, Purra muun muassa kirjoitti julkaisussaan.

Natalia Salmelan Instagram-tililleen jakamassa kuvassa hän on peittänyt kasvonsa käsillään.

– Mun ilme, kun luen uutisista Riikka Purran neuvot koulushoppailuun, kuvan tekstissä lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Salmela purkaa lisää ajatuksiaan julkaisunsa kuvatekstikentässä.

– Tää koulushoppailukeskustelu itkettäisi, jos ei hävettäisi niin paljon, että valtiomme johdossa on henkilöitä, jotka eriarvoistavat lapset ihonvärin, uskonnon ja kielen takia. HE OVAT LAPSIA! Lapset imevät kaiken itseensä, myös tuon kammottavan, toiseuttavan asenteen heitä kohtaan, Salmela kirjoittaa.

Salmela on liittänyt postaukseensa näyttökaappauskuvia hänen mielipidekirjoituksestaan, joka julkaistiin muutama vuosi sitten Helsingin Sanomissa otsikolla Maahanmuuttajana tiesin aloittavani opintieni takamatkalta. Salmela perheineen muutti Virosta Suomeen vuonna 1997.

– Vituttaa ettei mikään ole muuttunut kuin pahempaan suuntaan, hän kirjoittaa mielipidekirjoitukseensa viitaten.

– Me itähelsinkiläiset emme halua rasisteja tänne. Muuttakaa pois ihan kaikessa rauhassa, ei todellakaan tule ikävä. Byeee! hän päättää tekstinsä.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Natalia Salmelalta jyrkkä kannanotto Riikka Purran ulostuloon | MTV Uutiset