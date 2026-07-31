Entisen avioparin Angelina Jolien ja Brad Pittin lapsi haluaa muuttaa nimensä.
Ex-pari Angelina Jolien ja Brad Pittin tytär Vivienne on täysi-ikäistymisensä myötä toimittanut eteenpäin asiakirjat, joissa hän pyytää isänsä sukunimen poistamista omasta nimestään.
Vivienne käytti Jolie-sukunimeä jo vuonna 2024 The Outsiders -musikaalin esittelyssä.
Myös Viviennen muut sisarukset ovat ottaneet etäisyyttä Pitt-nimeen. Viviennen tavoin Shiloh haki nimen muutosta heti 18 vuotta täytettyään. Zaharan ja Maddoxin hakemukset ovat vielä käsittelyssä, mutta molemmat käyttävät vain äitinsä sukunimeä.