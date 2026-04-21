Mies lääppi ja kouri naisalokkaita viime kesänä.

Vuonna 2006 syntynyt mies tuomittiin kahdesta palvelusrikoksesta hänen kosketeltuaan sopimattomasti naispuolisia alokkaita Panssariprikaatissa Hattulassa viime kesänä.

Alokas oli rikkonut yleisen palvelusohjesäännön kieltoa seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä.

Hän oli kosketellut ja läiminyt naispuolisia alokkaita eri puolille vartaloa, vienyt kättään bussissa näiden reisille, läpsinyt takapuolelle, kourinut ja lääppinyt, tarttunut taisteluensiapukoulutuksessa rinnasta taisteluliivin alta, hiplannut kättä sekä elehtinyt suudelmin.

Hän oli myös ajanut yhden naisen nurkkaan asettumalla vartalollaan tämän tielle ja tullut istumaan toisen syliin.

Lisäksi hän oli ehdottanut seksin harrastamista ja kehunut naisen takapuolta.

Ahdistelun kohteeksi joutui tuomion perusteella kaksi naispuolista alokasta.

Käytös loppui, kun miehen toiminnasta ilmoitettiin eteenpäin.

– Teon taustalla on pääteltävissä kiinnostus vastakkaiseen sukupuoleen ja erityisesti asianomistajiin. Tämä on kuitenkin mennyt yli ja sopimattomaksi lähentelyksi. [Mies] oli kuitenkin asiaan puuttumisen jälkeen lopettanut tekonsa ja vetäytynyt omiin oloihinsa. Tilanteeseen voidaan siten ajatella liittyneen myös katumusta tai ymmärtämättömyyttä, tuomiossa todetaan.

Mies sai 40 päiväsakon rangaistuksen kahdesta palvelusrikoksesta. Hänen tuloillaan se tarkoitti 240 euron seuraamusta.